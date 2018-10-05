Адмирал США назвал впечатляющими российские крылатые ракеты «Калибр»

СЕГОДНЯ 21:06 2018-10-05T21:06:48+03:00

Как заметил Джеймс Фогго, этот снаряд может долететь до любой из столиц Европы

Изменить размер текста: A A

Американский адмирал Джеймс Фогго оценил возможности российской ракеты «Калибр». В частности, он назвал крылатую ракету «впечатляющей». По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, этот снаряд может долететь до любой из европейских столиц при запуске из Черного, Средиземного или Каспийского морей.

Как заметил адмирал, в настоящее время в Черном море действуют шесть новых подлодок класса «Кило», две из которых зашли в Средиземное море и провели там запуск ракет «Калибр». «Ракета "Калибр" является впечатляющей крылатой ракетой морского базирования. Если ее запустить из любого из этих морей, и в том числе из Каспийского моря, то она может долететь до любой из европейских столиц», - цитирует Фогго ТАСС.

Стоит отметить, что дальность действия «Калибров» составляет около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против террористов в Сирии 7 октября 2015 года. После этого ракеты еще неоднократно использовали против боевиков.