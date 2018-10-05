«Кроме России, нам рассчитывать не на кого»: Лукашенко назвал РФ единственным военным союзником Белоруссии

СЕГОДНЯ 21:32 2018-10-05T21:37:33+03:00

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В пятницу, 5 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрел современные образцы оружия и техники на полигоне в Брестской области.

Там же политик объявил о том, что не так давно поставил перед промышленностью республики задачу начать создание новейшие образцов вооружения, а также объяснил потребность страны в собственном оружии. По его словам, никто «не собирается воевать за тридевять земель». «Надо защитить Беларусь», - подчеркнул Лукашенко.

При этом глава республики назвал Россию единственным военным союзником страны. «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого», - приводит слова президента Беларуси его официальный сайт.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Лукашенко потребовал укрепить границу с Украиной и призвал активнее противодействовать контрабанде оружия.