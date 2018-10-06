Times заподозрила российских интернет-троллей в дезинформации подростков

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-06T10:39:52+03:00

Издание утверждает, что связанные с Кремлем лица ведут в соцсетях пропагандистскую кампанию с целью «посеять раздор» между юными жителями западных стран

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Российские «интернет-тролли» ведут в популярных социальных сетях активную пропагандистскую кампанию по дезинформации британских подростков.

С таким утверждением выступила в субботу газета The Times. По данным издания, подлинный масштаб пропагандистского разгула интернет-троллей был раскрыт после «анализа» более 3 млн сообщений в соцсети Twitter.

«Британские подростки стали целью Кремля, который ведет тайную кампанию, цель которой - посеять раздор среди молодых жителей западных стран», - пишет Times.

По версии газеты, связанные с Кремлем лица регистрируют в популярных соцсетях тематические каналы и аккаунты. Коварно притворившись фанатами произведений о Гарри Поттере, фильмов с Эммой Уотсон и вооружившись поэзией Сильвии Плат, тролли выдают себя за ровесников британских юношей и девушек. Набрав популярность, они начинают «публиковать дезинформацию».

В частности, «контролируемые Кремлем учетные записи» внушают молодежи крамольные мысли о вреде ГМО и прививок, призывают прогуливать школьные занятия, устраивая таким образом акции политического протеста.

Среди прочего «российским троллям» приписывает попытки распространения ложной информации об инциденте в Солсбери, референдуме о независимости Шотландии, терактах в Лондоне и Brexit.

«То, что они делают, — это политическая война в промышленно развитых масштабах, и она нацелена на всю западную демократию», - цитирует издание сотрудника Университета Клемсона в Южной Каролине Даррена Линвилла.

Эксперт, которого Times также называет специалистом по «российской дезинформации», уверен, что описанная кампания в соцсетях финансируется Кремлем и «очень опасна», так как проводится негласно.

Отмечается, что в зоне риска находятся прежде всего неокрепшие умы юных пользователей Youtube, Twitter, Facebook и Instagram.