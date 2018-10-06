2018-10-06T13:28:38+03:00
Политика

Ракетные корабли Каспийской флотилии провели успешные учения

Морская группировка выполнила учебно боевые задачи по отражению ракетного нападения и по уничтожению наземных целей высокоточными крылатыми ракетами «Калибр»
Денис СУХОВ
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Ракетные корабли Каспийской флотилии провели успешные ученияРакетные корабли Каспийской флотилии провели успешные ученияФото: Архив "КП"
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Корабли Каспийской флотилии совместно со средствами ПВО Южного военного округа успешно выполнили учебно-боевые задачи по отражению ракетного нападения.

Об этом сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Особая система построения группировки кораблей Каспийской флотилии вместе с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны «Подсолнух-Э» и зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», позволили значительно увеличить дальность обнаружения и уничтожения ракетных систем «противника», - отметил Астафьев.

Атаку крылатыми ракетами в рамках учений имитировали штурмовики Су-25 из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

Кроме того, ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачи по поражению наземных объектов высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». Последние преодолели около 180 км и уничтожили учебные цели на острове Чечень. В роли мишеней выступили здания размером 10 на 10 метров.

В составе морской группировки в маневрах принимали участие ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Астрахань», «Углич», «Махачкала», и малый артиллерийский корабль «Волгодонск». За действиями моряков наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

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