2018-10-06T15:52:58+03:00
Экономика

Индия закупит в ноябре более миллиона тонн иранской нефти, несмотря на санкции США

Отмечается, что Нью-Дели продолжает сотрудничество в сфере энергетики как с Вашингтоном, так и с Тегераном
Денис СУХОВ
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Индия закупит в ноябре более миллиона тонн иранской нефти, несмотря на санкции СШАИндия закупит в ноябре более миллиона тонн иранской нефти, несмотря на санкции СШАФото: REUTERS
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Индия закупит в ноябре около 9 млн баррелей или 1,25 млн тонн сырой нефти из Ирана, несмотря на американские санкции в отношении Тегерана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

«Нефтепереработчики разместили заявки на ноябрь на поставку 1,25 млн тонн (около 9 млн баррелей) нефти из Ирана. Индия продолжает взаимоотношения с обоими ключевыми партнерами в сфере энергетики - Ираном и США», - заявил один из собеседников агентства.

Так, Indian Oil Corporation получит из Ирана 6 млн баррелей нефти, а Mangalore Refinery and Petrochemicals, дочернее предприятие крупнейшей государственной нефтегазовой корпорации Индии Oil and Natural Gas Corporation, импортирует около 3 млн баррелей нефти из исламской республики.

В октябре же поставки иранской нефти в Индию достигнут 10 млн баррелей. Отмечается, что Индия может рассмотреть возможность расчетов за поставлемую нефть в своей национальной валюте — рупиях.

Также Нью-Дели может воспользоваться европейским механизмом проведения сделок с Ираном, который до ноября намерены создать власти Евросоюза, чтобы защитить свой бизнес от санкций США.

«На этот раз Европа не работает вместе с США, так что мы намерены выработать механизм», - подтвердил источник агентства.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении ранее отмененных санкций против исламской республики.

Так как американские санкции носят экстерриториальный характер, они могут применяться против резидентов третьих стран, сотрудничающих с Ираном. При этом большинство партнеров США отказались прекратить бизнес-отношения с Тегераном и поддержать введение ограничений в отношении исламской республики.

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