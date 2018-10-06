Индия закупит в ноябре более миллиона тонн иранской нефти, несмотря на санкции США
Индия закупит в ноябре около 9 млн баррелей или 1,25 млн тонн сырой нефти из Ирана, несмотря на американские санкции в отношении Тегерана.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.
«Нефтепереработчики разместили заявки на ноябрь на поставку 1,25 млн тонн (около 9 млн баррелей) нефти из Ирана. Индия продолжает взаимоотношения с обоими ключевыми партнерами в сфере энергетики - Ираном и США», - заявил один из собеседников агентства.
Так, Indian Oil Corporation получит из Ирана 6 млн баррелей нефти, а Mangalore Refinery and Petrochemicals, дочернее предприятие крупнейшей государственной нефтегазовой корпорации Индии Oil and Natural Gas Corporation, импортирует около 3 млн баррелей нефти из исламской республики.
В октябре же поставки иранской нефти в Индию достигнут 10 млн баррелей. Отмечается, что Индия может рассмотреть возможность расчетов за поставлемую нефть в своей национальной валюте — рупиях.
Также Нью-Дели может воспользоваться европейским механизмом проведения сделок с Ираном, который до ноября намерены создать власти Евросоюза, чтобы защитить свой бизнес от санкций США.
«На этот раз Европа не работает вместе с США, так что мы намерены выработать механизм», - подтвердил источник агентства.
Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении ранее отмененных санкций против исламской республики.
Так как американские санкции носят экстерриториальный характер, они могут применяться против резидентов третьих стран, сотрудничающих с Ираном. При этом большинство партнеров США отказались прекратить бизнес-отношения с Тегераном и поддержать введение ограничений в отношении исламской республики.