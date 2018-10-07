В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-07T15:54:07+03:00

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Воскресным утром 7 октября в районе Хамовники на улице Россолимо неадекватный водитель устроил на опасное шоу, выписывая круги на проезжей части. Заметив это, экипаж вневедомственной охраны московской Росгвардии попытался задержать нарушителя, но не тут-то было.

- Сотрудники ведомства блокировали автомобиль «Киа» под управлением 30-летнего водителя, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Но при попытке его задержания двое молодых людей попытались воспрепятствовать действиям росгвардейцев, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве. – В руках одного из них находился нож, нарушители пытались угрожать экипажу и на требования сдаться никак не реагировали.

Чтобы утихомирить буянов, стражам порядка пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Тогда уже все трое сдались без сопротивления – их передали сотрудникам полиции. Нож изъят. Никто из правоохранителей не пострадал.