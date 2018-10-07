СЕГОДНЯ 19:07 2018-10-07T19:09:32+03:00

Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США Фото: кадр с видео

Как заявили в полиции, к многочисленным жертвам привело столкновение двух автомобилей [видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 октября, появилась информация о страшном ДТП, случившемся в США. Как выяснилось, в субботу около 14:00 по местному времени в городе Шохари, расположенном в американском штата Нью-Йорк, свадебный лимузин столкнулся с другим автомобилем.

«На данный момент мы можем сообщить вам, что столкнулись два автомобиля, что привело к многочисленным жертвам», - сказал журналистам представитель полиции города.

Так, по последним данным, в результате аварии погибли 20 человек, сообщает телеканал Fox News.

20 человек погибли при аварии со свадебным кортежем в США.

Кстати, напомним, в прошлом году похожий случай произошел в России. Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре 2017 года в Дагестане лихач на авто врезался в свадьбу. Тогда погибли четыре человека: мать, отец и сестра невесты, а также сам виновник ДТП.