2018-10-07T19:09:32+03:00
В мире

Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США

Как заявили в полиции, к многочисленным жертвам привело столкновение двух автомобилей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в СШАДвадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в СШАФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, появилась информация о страшном ДТП, случившемся в США. Как выяснилось, в субботу около 14:00 по местному времени в городе Шохари, расположенном в американском штата Нью-Йорк, свадебный лимузин столкнулся с другим автомобилем.

«На данный момент мы можем сообщить вам, что столкнулись два автомобиля, что привело к многочисленным жертвам», - сказал журналистам представитель полиции города.

Так, по последним данным, в результате аварии погибли 20 человек, сообщает телеканал Fox News.

20 человек погибли при аварии со свадебным кортежем в США.

Кстати, напомним, в прошлом году похожий случай произошел в России. Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре 2017 года в Дагестане лихач на авто врезался в свадьбу. Тогда погибли четыре человека: мать, отец и сестра невесты, а также сам виновник ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стал известен зачинщик массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве
Появились новые кадры выгрузки С-300 в Сирии
Берлускони «раскрыл распространенную ложь» о Черном море
На Украине назвали условие примирения с Россией
Коалиция США эвакуировала боевиков ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Посольство РФ прокомментировало сообщения о возможной кибератаке со стороны Британии
МВД опровергло слухи о проверках телефонов на наличие Telegram
Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии
В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации
Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter
Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети
Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США
Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения
Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%
Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
Медведев поздравил Путина с днем рождения
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"