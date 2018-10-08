2018-10-08T02:49:23+03:00
В мире

В Иерусалиме прошло заседание суда по делу супруги Биньямина Нетаньяху

Жену премьер-министра Израиля обвиняют в мошенничестве
Юлия ДИВЕЕВА
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Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху в судеСупруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху в судеФото: REUTERS
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В Израиле начался процесс над супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В воскресенье в Магистратском суде Иерусалима состоялось первое заседание.

Сару Нетаньяху подозревают в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Прокуратура предъявила ей обвинения в конце июня. По данным надзорного органа супруга главы правительства слишком вольно расходовала бюджетные деньги. Например, она потратила сумму примерно в $100 тысяч, заказывая изысканные блюда и деликатесы в резиденцию премьер-министра Израиля из люксовых ресторанов. Дело против Сары Нетаньяху охватывает период с сентября 2010 года по март 2013 года.

Слушание, которое состоялось 7 октября, было предварительным и длилось всего 45 минут. Адвокат обвиняемой Йосси Коэн обратился к судье с просьбой отложить полноценный судебный процесс в связи с путаницей в документах, которые защита получила от обвинения, передает газета The Times of Israel.

Следующее предварительное заседание назначено на 13 октября. Оно пройдет за закрытыми дверями.

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