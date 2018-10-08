В центре Киева группа детей ограбила магазин

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-08T14:35:58+03:00

Налетчики вынесли из магазина шоколад и бутылки с различными напитками Фото: Facebook

Очевидцы отмечают, что полиция не отреагировала на вызов должным образом

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В правительственном квартале в центре Киева группа, состоявшая примерно из 50-70 детей, совершила налет на один из магазинов. Налетчики вынесли из магазина шоколад и бутылки с различными напитками, в том числе с пивом и виски.

Как сообщают украинские СМИ, группа детей подошла к магазину со стороны станции метро «Арсенальная». Сама торговая точка находится напротив Мариинского дворца.

Отмечается, что большинству налетчиков было от 10 до 14 лет. Им удалось скрыться, поскольку полиция среагировала лишь через 20 минут после начала нападения.

«Что это за криминальный флешмоб?», – задалась вопросом украинская журналистка Ангелина Бакалинская, которая стала очевидцем случившегося. Она добавила, что после ограбления дети шли по улице, громко обсуждая свои "подвиги".