К концу 2018 года Сбербанк существенно снизит среднюю ставку по ипотеке

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-08T15:23:16+03:00

Греф отметил, что жилищные кредиты показывают наибольший рост по сравнению с другими займами. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

На данный момент средняя ставка по ипотеке в Сбербанке составляет 9%

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Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что к концу текущего года банк рассчитывает значительно снизить ставку по ипотеке. Греф также напомнил, что на данный момент средняя ставка составляет чуть более 9%.

"Есть пониже, есть повыше. Старый ипотечный портфель тоже постепенно рефинансируется. У нас есть, естественно, старые кредиты еще по 12-13%. Но мы сейчас их рефинансируем", - передает слова главы Сбербанка ТАСС.

Греф сообщил, что каждый год 15-20% старого ипотечного портфеля рефинансируются по новым ставкам. В связи с этим к концу года ожидается существенное снижение средней ставки по ипотеке "за счет снижения пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам".

Также Греф отметил, что жилищные кредиты показывают наибольший рост по сравнению с другими займами.

Напомним, ранее во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на волатильность.

"Последние месяцы на наши чистые прибыли оказывает влияние волатильность того, что происходит на рынке", - сказал Греф.