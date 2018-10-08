Стали известны имена судей, назначенных на матч сборной России

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-08T15:39:48+03:00

Матч между Россией и Швецией состоится 11 октября в Калининграде в 22:45 по московскому времени Фото: REUTERS

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В понедельник 8 октября Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении арбитров на матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА. Матчи пройдут с 11 по 13 октября.

Главным судьей матча между сборными России и Швеции, который пройдет в рамках группы 2 дивизиона В Лиги Наций, стал итальянец Лука Банти. Помогать ему будут его соотечественники Лоренцо Манганелли и Филиппо Мели. Ассистентами будут Марко Гуида и Даниэле Довери, а должность резервного арбитра досталась Алессандро Костанцо.

Среди бригад арбитров, назначенных на матчи сборных, следует выделить российских судей во главе с Алексеем Еськовым. Судья, известный российским болельщикам в том числе по первой официальной игре, проведенной на «Зенит-Арене», будет главным арбитром на матче Лиги D между Фарерскими островами и Азербайджаном.

Матч между Россией и Швецией состоится 11 октября в Калининграде в 22:45 по московскому времени.