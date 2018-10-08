«Вброс лоббистов»: Яровая отреагировала на сообщения об угрозе продуктового дефицита в магазинах

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-08T18:00:37+03:00

Вице-спикер Госдумы уверена, что ретейлеры стремятся избежать рисков и сохранить дискриминацию в отношении производителей

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Сообщения о том, что новый закон о запрете на возврат поставщикам непроданных товаров приведет к продуктовому дефициту — недостоверный вброс лоббистов торговых сетей. Такое мнение выразила автор поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Запугивание дефицитом продуктов - не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», - приводит слова парламентария ее пресс-служба.

По ее словам, ретейлеры стремятся минимизировать свои риски и возвращают поставщикам нереализованную продукцию, хотя те потратили средства на ее производство и упаковку. Такую ситуацию Яровая считает «издевательством» над производителями.

«Это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан», - отметила депутат.

Для разрешения спорных вопросов Яровая предложила провести парламентские слушания с участием ретейлеров и других заинтересованных сторон.

«Только честные отношения с производителем и покупателем - основа развития, продовольственной безопасности и честной конкуренции», - подчеркнула Яровая.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли направила в Госдуму письмо с предупреждением о том, что инициатива Яровой о запрете на возврат поставщику нереализованной продукции может привести к появлению пустых полок в магазинах

По мнению АКОРТ, в случае принятия поправок розничные сети сократят заказы на скоропортящиеся продукты, и это приведет к их дефициту в магазинах.