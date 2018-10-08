Взрыв на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводе: Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 21:28 2018-10-08T21:28:51+03:00

В компании-владельце предприятия подчеркнули, что никто из сотрудников не погиб и не пропал без вести в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе

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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде обошелся без жертв, однако несколько сотрудников предприятия получили ранения, не угрожающие жизни. Об этом заявили представители компании-владельца НПЗ Irving Oil.

«Никто из постоянных и внештатных сотрудников завода не пропал без вести. Несколько контрактников получили не угрожающие жизни ранения», - говорится в сообщении компании в Твиттер.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация на предприятии пока не разрешилась, и компания будет делиться поступающей актуальной информацией. Кроме того, в Irving Oil поблагодарили экстренные службы за их работу в связи с инцидентом.

Ранее стало известно, что на нефтеперабатывающем заводе вблизи города Сент-Джон в канадской провинции Нью-Брансуик прогремел сильный взрыв. По словам очевидцев, за ним последовал пожар, высота пламени достигала 30 метров. Над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма, видимый за много километров.

Завод Irving Oil в Сент-Джоне является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Канады: он способен производть более 300 тысяч баррелей нефтепродуктов в день.