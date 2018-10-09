Генпрокуратура возбудила уголовное дело против института спецстроительства Минобороны РФ

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-09T14:49:16+03:00

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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении 31-го института спецстроительства Минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно материалам военно прокуратуры, в 2012-2013 годах ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательных работ.

«При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило», - говорится в сообщении ведомства.

В то же время следствие установило, что сотрудники института не предприняли должных мер по возврату авансов в соответствии с банковскими гарантиями, что сделало невозможным взыскание средств с ООО «Радиострой».

На данный момент о фигурантах и подозреваемых в рамках уголовного дела не сообщается. В качестве максимального наказания данная статья предполагает до десяти лет тюремного заключения.