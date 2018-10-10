2018-10-10T07:23:05+03:00
Общество

"Мы дружелюбны, но иначе": Китайским туристам рассказали, как вести себя в России

Специальная памятка для гостей из Поднебесной поможет им избежать неловких ситуаций и сделать свой отдых более комфортным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из КитаяРоссия вошла в список самых популярных направлений для туристов из КитаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Огромный наплыв китайских туристов в Россию в последние несколько лет уже никого не удивляет, однако у самых гостей из Поднебесной порой возникают трудности с пониманием нашей культуры. Именно поэтому сервис Туту. ру решил составить специальную памятку

Брошюра "Китайская грамота" описывает общепринятые в России правила и нормы поведения, которые помогут туристу вписаться в общество.

Так, например, приезжим рекомендуют не бояться торговаться, но при этом знать меру. Обычно после второго-третьего предложения о снижении цены продавцы начинают выглядеть недовольным - значит пора остановиться. Также не стоит фотографировать незнакомцев без разрешения и прикасаться к людям в общественных местах.

"В России принято быть немного грубыми с незнакомцами, но при этом очень вежливыми с друзьями. Не думайте, что, если у человека "каменное" лицо, и он не улыбается, что-то идет не так. Скорее всего, все в порядке", - говорится в памятке.

Китайским туристам советуют не нарушать тишину после 23:00. Это относится даже к громким разговорам в коридоре. Кроме того, сообщается, что в России принято соблюдать очередь и заказывать по одному блюду на каждого человека, а не одну тарелку на всех. Не стоит оголять живот в общественных местах, лучше плотно застегнуть одежду. Ходить в куртке в помещении или сидеть на ней в кафе также не принято.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жителям Поднебесья настолько понравилось приезжать в нашу страну, что в Москве появились специальные зоны лишь для таких туристов.

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