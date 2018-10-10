Украина внесет в ГА ООН новый проект резолюции о "милитаризации Крыма"

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-10T09:15:09+03:00

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Киев планирует внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН новый проект резолюции по Крыму, который в этот раз будет касаться его "милитаризации". Такое заявление сделал постпред Украины при международной организации Владимир Ельченко.

Выступая на полях 73-й сессии ГА ООН, дипломат подчеркнул, что проведение на полуострове и вокруг него российских военных учений говорит об "агрессивной политике" Москвы по отношению к Киеву и ряду других стран черноморского бассейна. Также, по мнению постпреда, еще одним поводом для озабоченности является "усиливающаяся милитаризация" Азовского моря, которая якобы подрывает морскую торговлю и стабильность в регионе в целом. Не забыл Ельченко упомянуть и о строительстве Крымского моста, которое на Украине считают незаконным.

"Учитывая нестабильную обстановку в сфере безопасности в этом районе, Украина намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции с требованием не допустить дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и прилегающих регионов", - цитирует ТАСС постпреда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в начале этого года украинские власти заявили о намерении выносить на рассмотрение ГА ООН все новые и новые резолюции по Крыму. При этом своей целью в Киеве назвал достижение прогресса в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН на полуостров.