Украсть за 20 минут: воры умыкнули из Парка Горького розы, а пропажу увидели через 10 дней

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-10T10:50:46+03:00

Из Парка Горького исчезли почти три десятка кустов роз. Фото: Павел КЛОКОВ

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ЧП случилось в конце сентября, а заявление в полицию подали только в октябре

Это преступление рискует получить статус не только самого таинственного, но и самого романтичного. Из Парка Горького исчезли почти три десятка кустов роз.

Пропажу обнаружили совсем недавно, когда делали обход территории. Тут то и выяснилось, что на одной из аллей недостает растений. Стали вспоминать и оказалось, что пропали розы еще 29 сентября.

Очевидно, воры были романтики, иначе трудно объяснить почему рискнули своей свободой ради цветов, рассудили в Парке Горького и написали заявление в полицию.

Полицейские за дело взялись, подметив, что заявление принесли 9 октября, а пропало имущество больше 10 дней назад. Но так как сумма ущерба крупная – 32 411 рублей, то искать принялись с удвоенной силой.

Пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, сверили показания и пришли к выводу, что воры не только романтики, но и дачники с большим опытом: 26 кустов роз выкопали всего за 20 минут, а еще успели вынести их из парка.

Пока хулиганов не нашли, а если отыщут, то им грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает телеканал «360».