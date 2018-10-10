Главный тренер сборной России заявил, что инцидент с Кокориным и Мамаевым не касается команды

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-10T15:27:07+03:00

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Скандальную ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В отношении двух игроков, которые уже давно не играют за главную команду страны, заведено уголовное дело по двум эпизодам. Черчесов же заявил на пресс-конференции перед игрой наших против Швеции, что инцидент не касается сборной.

- Тема неприятная, но мы собрались обсуждать подготовку к игре. Это неприятно, но нас не касается, - сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Матч Лиги Наций Россия - Швеция пройдет в Калининграде завтра, 11 октября и начнется в 22:45 по московскому времени. Кокорин не играет уже год за сборную России, а Мамаев не выступал в главной команде страны с Евро-2016.

Напомним, что в поединке 1 тура Лиги Наций сборная России победила в гостях команду Турции со счетом 2:1.