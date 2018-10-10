2018-10-10T15:27:07+03:00
Спорт

Главный тренер сборной России заявил, что инцидент с Кокориным и Мамаевым не касается команды

Станислав Черчесов сделал заявление накануне матча Лиги Наций
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Форвард "Зенита" Александр Кокорин.Форвард "Зенита" Александр Кокорин.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Скандальную ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В отношении двух игроков, которые уже давно не играют за главную команду страны, заведено уголовное дело по двум эпизодам. Черчесов же заявил на пресс-конференции перед игрой наших против Швеции, что инцидент не касается сборной.

- Тема неприятная, но мы собрались обсуждать подготовку к игре. Это неприятно, но нас не касается, - сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Матч Лиги Наций Россия - Швеция пройдет в Калининграде завтра, 11 октября и начнется в 22:45 по московскому времени. Кокорин не играет уже год за сборную России, а Мамаев не выступал в главной команде страны с Евро-2016.

Напомним, что в поединке 1 тура Лиги Наций сборная России победила в гостях команду Турции со счетом 2:1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина и Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса
Набиуллина: повышение ставки ЦБ позволит удешевить ипотеку
Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМ
Полиция Киева задержала активиста, который облил журналистку кефиром
МИД ответил на заявления Японии относительно учений на Курилах
Греция предложила США разместить в республике новые военные базы
Следователи назвали причину убийства следователя МВД в Подмосковье
Кудрин заявил, что усиление санкций создает риски для экономики России
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж МКС
Суд продлил домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Масляевой до 19 января
Суд приступит к рассмотрению дела режиссера Серебренникова 17 октября
В Таиланде российский турист покончил с собой из-за зубной боли
Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента
Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз
Восемь человек погибли при наводнении на Майорке
Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск
Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»
Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться
К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы
В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым
В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии