Ложный вызов «скорой», пожарных и полиции обойдется в 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-11T10:33:41+03:00

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Ложный вызов скорой помощи, пожарных, полиции подорожает. Если сейчас максимальное наказание, которое грозит шутникам, отвлекающим работников экстренных служб, это 1000-1500 рублей, то в обозримом будущем цифра вырастет в разы.

Депутаты предлагают ужесточить наказание для таких лиц и ввести штрафы по 5000 рублей, а еще исправительные работы. Человек должен будет трудиться на благо государства 200 часов.

Если изменения утвердят, то они будут внесены в КоАП РФ. Предложение было внесено Мосгордумой и в ближайшее время будет рассмотрено в Госдуме.

По данным службы 112 только в Московской области за 2017 год каждодневно на единый номер поступает не менее 22 тысяч обращений, ложными являются 4% из них. Только в МЧС за год поступает 77 тысяч сообщений, которые не соответствуют действительности.

Каждый выезд оплачивается государством, кроме того, пока бригады разбираются с шутниками, где-то может действительно произойти беда и потребоваться помощь, сообщает газета «Известия».