На фондовых биржах Китая произошло крупное падение котировок

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-11T11:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 октября, на фондовых биржах Китая произошло падение котировок, которое называют самым сильным за последние месяцы. Отмечается, что это произошло после крупного спада на американских финансовых рынках.

Так, на открытии торгов Гонконгский индекс Hang Seng сократился на 986 пунктов или на 3,76%. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи уменьшился на 4,34%, главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне рухнул на 5,19%. Показатель Тайваньской биржи сбавил более чем 6%.

Накануне по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones упал на 831,83 пункта (3,15%). Это произошло на фоне повышения доходности гобумаг США. Из-за этого произошло падение всех ведущих китайских "голубых фишек". Почти на 7,5% упали в стоимости ценные бумаги крупнейшего в Азии телекоммуникационной корпорации Tencent, на 9,3% - бумаги компании Meituan Dianping, на 7% -Sunny Optical Technology, передает ТАСС.