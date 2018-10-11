2018-10-11T13:49:48+03:00
Политика

В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу в православном мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления автокефалии украинской церкви
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Кремль выступает против любых действий, которые могут привести к глубокому расколу в православном мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность предоставления украинской церкви автокефалии.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса и, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что сейчас на Украине действует лишь одна каноническая православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата, и еще две непризнанные мировым православием - киевский патриархат и автокефальная православная церковь.

Недавно правительство незалежной заявила о намерении отделить УПЦ от Московского патриархата, добившись предоставления ей автокефалии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее кубанские казаки обратились по этому поводу к Константинопольскому Патриарху Варфоломею I. По их словам, в случае предоставления независимости Украинской церкви он рискует войти в мировую историю как "разрушитель православного мира".

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