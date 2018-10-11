Очевидцы сняли видео момента падения капсулы с космонавтами корабля Союз МС-10

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-11T16:12:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В интернете появилось короткое видео, на котором запечатлен момент падения российского космического корабля «Союз МС-10». В момент падения в капсуле находились космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг.

Сегодня утром при запуске космического корабля «Союз МС-10» случилась авария: отключились двигатели второй ступени. К счастью, космонавты остались живы, но перенесли серьезные перегрузки. Мужчины приземлились в Казахстане. К космонавтам срочно отправили поисково-спасательный отряд.

Также, спустя несколько часов после аварии, были названы возможные причины происшествия с кораблем. Скорее всего, произошел удар одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй, из-за чего аппарат потерял стабилизацию.