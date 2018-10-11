В России прошли масштабные учения стратегических ядерных сил

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-11T20:55:39+03:00

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В четверг состоялись масштабные учения российских стратегических ядерных сил, в ходе которых проверялась надежность командования, отрабатывались действия наземной, морской и авиационной составляющих ядерной триады, а также средств предупреждения о ракетном нападении.

Маневры проводились по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учений производились пуски ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, состоялись практические тренировки расчетов дежурных смен пунктов управления и боевых расчетов ракетных полков.

Также в маневрах были задействованы экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов и летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации ВКС. Самолеты вылетали с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.

«Все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа поражены», - подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, были протестирована Единая космическая система и наземные радиолокационные станции, которые своевременно зафиксировали пуски баллистических ракет условного противника и передали информацию в пункты управления.