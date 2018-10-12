Японии и США приступили к производству летающего беспилотного грузовика

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-12T10:47:35+03:00

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Японская транспортная компания Yamato Holdings совместно с американской корпорацией Bell Helicopter приступили к разработке беспилотного летающего грузовика. Машина вместит на борт до 450 кг груза и передвигаться в воздухе со скоростью 160 км/ч.

Грузовики поступят в продаже в середине 2020-х годов. Как сообщает японская деловая газета Nikkei, их разработка связана в первую очередь с нехваткой рабочих рук в транспортной сфере.

Первые испытательные полеты пройдут в августе 2019 года. В эксперименте будет участвовать уменьшенная версия прототипа длиной в полтора метра, она сможет вмещать 30 кг груза.

Летающий грузовик будет напоминать собой конвертоплан, также сможет совершать вертикальные взлеты и посадки и передвигаться горизонтально. Такие маневры новому устройству позволят совершать четыре винта, меняющие свое положение.

Американская компания Bell Helicopter займется авиационной частью проекта, Yamato Holdings производством автоматической камеры, которая сможет без участия человека принимать грузы, экспортировать их в автомобили, железнодорожные вагоны или складские помещения. Сообщается также, что несколько японских правительственных ведомств уже структурировали совет экспертов, призванных разработать законодательство, которое будет координировать использование подобных аппаратов.