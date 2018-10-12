2018-10-12T10:47:35+03:00
В мире

Японии и США приступили к производству летающего беспилотного грузовика

Первые испытательные полеты аппарата пройдут в августе 2019 года
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Проект аппарата компании Bell Helicopter Textro.Проект аппарата компании Bell Helicopter Textro.
Изменить размер текста:

Японская транспортная компания Yamato Holdings совместно с американской корпорацией Bell Helicopter приступили к разработке беспилотного летающего грузовика. Машина вместит на борт до 450 кг груза и передвигаться в воздухе со скоростью 160 км/ч.

Грузовики поступят в продаже в середине 2020-х годов. Как сообщает японская деловая газета Nikkei, их разработка связана в первую очередь с нехваткой рабочих рук в транспортной сфере.

Первые испытательные полеты пройдут в августе 2019 года. В эксперименте будет участвовать уменьшенная версия прототипа длиной в полтора метра, она сможет вмещать 30 кг груза.

Летающий грузовик будет напоминать собой конвертоплан, также сможет совершать вертикальные взлеты и посадки и передвигаться горизонтально. Такие маневры новому устройству позволят совершать четыре винта, меняющие свое положение.

Американская компания Bell Helicopter займется авиационной частью проекта, Yamato Holdings производством автоматической камеры, которая сможет без участия человека принимать грузы, экспортировать их в автомобили, железнодорожные вагоны или складские помещения. Сообщается также, что несколько японских правительственных ведомств уже структурировали совет экспертов, призванных разработать законодательство, которое будет координировать использование подобных аппаратов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США за рулем автомобиля застрелили модель
«На грани голодной смерти»: эксперт прокомментировал слова саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц
Робот Boston Dynamics продемонстрировал чудеса паркура
Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка
В аэропорту «Шереметьево» самолет совершил вынужденную посадку
«Обязательно полетят»: Рогозин пообещал отправить экипаж аварийного «Союза» на МКС весной 2019 года
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву
«Пусть сама поживет на макарошках»: в сети возмутились словами саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц
В Индии самолет задел стену при взлете
Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом на севере Москвы
Родители Бутиной, арестованной в США, неделю не могут связаться с дочерью
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку
В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ*
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год
Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений
Летевший из США в Китай самолет вынужденно сел в Канаде
Россия с ноября прекращает поставки в Белоруссию бензина, дизеля и мазута
«Достигла ужасающего дна»: глава МИД Венгрии раскритиковал политику Украины в Закарпатье
Саратовский министр заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц
«Легализация раскола»: в РПЦ прокомментировали действия Константинополя по отношению к украинской церкви
Погода в Москве на 12 октября 2018 года: в столице будет тепло и солнечно
Экипаж «Союза МС-10» возвращается в Москву
Кадыров устроил на работу бросившего банку в пассажира чеченца
Умер командующий Восточным округом Росгвардии Игорь Груднов
Ураган «Майкл» нанес ущерб базе ВВС США во Флориде
Центробанк: Внешний долг России снизился на 9,8%