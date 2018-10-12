Порошенко поручил определить морские границы с Россией

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-12T20:11:42+03:00

Украинское правительство должно в течение месяца разработать и внести в Верховную Раду проекты законов о линии разграничения в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать реализацию решений Совета национальной безопасности и обороны об определении государственных морских границ с Россией.

Соответствующий указ был опубликован пресс-службой президента Украины. Документ предполагает, что правительство должно в течение месяца разработать и внести в Верховную Раду законопроекты о линии разграничения в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, которая до заключения двустороннего соглашения будет считаться государственной границей между украинскими и российскими территориальными водами.

Также Порошенко поручил подготовить меры по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, активизации хозяйственной деятельности с привлечением инвестиций.

При этом МИД Украины должен будет проинформировать секретариат ООН и Россию о тех координатах госграницы, которые определит Киев. Украинскому министерству инфраструктуры поручено проработать план по развитию черноморских и азовских портов.