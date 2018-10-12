2018-10-12T23:45:45+03:00
Экономика

МЭР: В России инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-3,9%

Показатель может быть ниже, в случае выхода курса рубля в октябре на прогнозируемую траекторию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России ожидается уровень инфляции на уровне 3,7% - 3,9%В России ожидается уровень инфляции на уровне 3,7% - 3,9%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года инфляция в России может составить 3,7% – 3,9% при текущем курсе рубля. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития за сентябрь.

В документе сказано, что в октябре инфляцию ожидается на уровне 0,4-0,5%, а в годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5-3,7%.

«Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4% год к году на конец 2018 года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября», - говорится в опубликованном на сайте МЭР обзоре.

В министерстве отмечают, что роста ВВП в августе замедлился до 1,0% в годовом выражении с 1,8% месяцем ранее. За восемь месяцев этого года рост ВВП составил 1,6% год к году. Замедление произошло, в основном, из-за ухудшения динамики в сельском хозяйстве в сравнении с показателями 2017 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине
Немецкие ученые нашли пользу в пиве
Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»
Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви
За применение закиси азота не по назначению введут штрафы
Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Украину и Белоруссию
Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой
Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам
«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя
Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН
Порошенко поручил определить морские границы с Россией
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева
В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений
Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год
WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле
Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете
Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии
Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами
Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове
Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга