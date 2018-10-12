МЭР: В России инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-3,9%

12 Окт. 23:45 2018-10-12T23:45:45+03:00

Показатель может быть ниже, в случае выхода курса рубля в октябре на прогнозируемую траекторию

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По итогам 2018 года инфляция в России может составить 3,7% – 3,9% при текущем курсе рубля. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития за сентябрь.

В документе сказано, что в октябре инфляцию ожидается на уровне 0,4-0,5%, а в годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5-3,7%.

«Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4% год к году на конец 2018 года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября», - говорится в опубликованном на сайте МЭР обзоре.

В министерстве отмечают, что роста ВВП в августе замедлился до 1,0% в годовом выражении с 1,8% месяцем ранее. За восемь месяцев этого года рост ВВП составил 1,6% год к году. Замедление произошло, в основном, из-за ухудшения динамики в сельском хозяйстве в сравнении с показателями 2017 года.