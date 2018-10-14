На Украине впервые за много лет в генералы произвели женщину
На Украине звание генерала впервые за много лет получила женщина. Ею стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Соответствующий указ президента Петра Порошенко опубликован на его официальном сайте.
Глава Незалежной в честь «Дня защитника отечества», который отмечается теперь в республике 14 октября, в день основания запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии, подписал указы о награждениях и о присвоении очередных званий нескольким военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
Шугалей – единственная женщина в этом списке. Ей присвоено звание «генерал-майор медицинской службы». По данным ТАСС, до нее генеральские погоны в 2004 году получала Татьяна Подашевская, возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД.
В Вооруженных силах Украины на сегодня служат по контракту около 25 тысяч женщин. Ихз них офицерские звания имеют не более трех тысяч.
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