Матч Россия - Турция: наши выигрывают 1:0 после первого тайма

14 Окт. 19:50 2018-10-14T19:52:38+03:00

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Завершился первый тайм матча Лиги Наций УЕФА между Россией и Турцией. В Сочи наша команда выигрывает 1:0 у своих соперников по окончании стартовых 45 минут поединка.

На 20-й минуте матча гол после розыгрыша углового у российской команды забил защитник Роман Нойштедтер, играющий в чемпионате Турции за клуб "Фенербахче". До конца первого тайма команды более голов не забили, однако более резкими в атаке были российские футболисты.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу сборной России. Через 15 минут поединок в Сочи будет возобновлен. Отметим, что месяц назад в Трабзоне команда России одержала победу со счетом 2:1 над Турцией на ее поле. До конца группового этапа нашим теперь останется провести лишь один поединок - против Швеции в ноябре этого года.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Лиги Наций Россия - Турция.