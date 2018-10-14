2018-10-14T20:55:01+03:00
Спорт

Россия победила в Сочи Турцию 2:0 и стала фаворитом на победу в группе Лиги Наций

Голы у нас забили Роман Нойштедтер и Денис Черышев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России сыграла с Турцией.Сборная России сыграла с Турцией.Фото: REUTERS
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В Сочи на стадионе "Фишт" завершился третий матч сборной России в розыгрыше Лиги Наций. Наша команда играла с Турцией. Эта игра была для нас с турками третьей в календарном году - перед ЧМ мы играли в Москве в товарищеской игре, а месяц назад в Трабзоне открывали Лигу Наций. Тогда наши выиграли 2:1.

На 20-й минуте матча после розыгрыша углового был забит первый мяч нашей команды в данном поединке. Отличился впервые для себя защитник Роман Нойштедтер, который как раз играет в чемпионате Турции за "Фенербахче". До конца первого тайма счет никак не поменялся.

Ну а спустя пару минут после того, как по стадиону объявили точное число зрителей (38 288), случился второй мяч в этом поединке. Александр Головин, пролетев по флангу, сделал пас на Дениса Черышева. А он в одно касание отправил мяч в сетку ворот команды Турции.

2-0! И это было сродни победе. Наши довели дело до победного конца. Россияне второй раз за месяц побеждают Турцию и теперь - фавориты своей группы в Лиге Наций. Все решит в ноябре поединок против Швеции.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Лиги Наций Россия - Турция.

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