Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за угрозы взрыва

15 Окт. 13:47 2018-10-15T13:47:52+03:00

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В понедельник, 15 октября, посольство Ирана в Анкаре было в экстренном порядке эвакуировано из-за угрозы теракта. Силы безопасности Турции получили сообщение о том, что некая террористическая группировка собирается направить в здание дипмиссии смертника, который осуществит взрыв.

Прибывшие на место силовики эвакуировали иранского посла и вывели из посольства всех остальных сотрудников. В настоящий момент улица, на которой расположено здание диппредставительства, оцеплена, передает Daily Sabah.

Напомним, что ранее в понедельник взрыв прогремел возле офисного центра по улице Поперечно-Ноксинской в Казани. По версии правоохранителей, инцидент является покушением на жизнь председателя еврейской общины Михаила Скоблионока. Хлопок произошел сразу после того, как один из сотрудников центра попытался открыть некую посылку, передает сайт kp.ru.