В Израиле ортодоксальную молодежь начнут призывать в армию

15 Окт. 14:16 2018-10-15T14:16:41+03:00

Либерман намерен продвинуть законопроект на втором и третьем чтениях в ходе зимней сессии кнессета

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Израильский кнессет намерен рассмотреть законопроект о призыве в армию ультраортодоксальной молодежи, которая до этого имела привилегию не служить в ЦАХАЛ будучи студентами религиозных учебных заведений. Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман.

Несмотря на всеобщую воинскую повинность, до недавнего времени в Израиле освобождались от военной службы ортодоксальные евреи, так называемые "харедимы".

Обучение в религиозных учебных заведениях - ешивах давало юношам право не вступать в ряды армии.

Министр обороны и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман поддержал инициативу во время встречи со сторонниками объединения. По словам политика, НДИ предложил единственно возможный законопроект, который бы отражал интересы армии и всего израильского общества, включая представителей ортодоксальной общины.

Либерман заявил, что ранее было много спекуляций по этой теме, но законопроект позволил по-государственному подойти к вопросу, которое давно "раздирает" общество Израиля.

"Эта законодательная норма позволит постепенно добиться того, что необходимо сегодня стране, — чтобы все молодые люди служили в армии обороны Израиля", — сказал министр обороны.

Кроме того, Либерман отметил, что инициатива получила широкую поддержку со стороны общественности и была одобрена парламентариями в первом чтении.

Тем не менее, он также заметил, что среди ультрарелигиозной молодежи законопроект о тотальной мобилизации вызвал сопротивление. Представители ортодоксальных партий вознамерились саботировать принятие закона.

Однако министра обороны поддержал Верховный суд, который потребовал утвердить закон до конца нынешнего года. В связи с этим Авигдор Либерман заявил, что сделает все возможное, чтобы законопроект прошел второе и третье чтение в ходе зимней сессии кнессета.

"Принятый закон послужит усилению нашей мощи и объединению нашего народа. Утверждение, что служба в армии противоречит изучению Торы, принадлежит невеждам, которые плохо знают нашу историю и традиции. В нашей истории есть немало знаменитых военачальников и доблестных солдат, которым не мешала религия служить государству", — заверил министр обороны.