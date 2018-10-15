Умер Сергей Овсянников - звукорежиссер группы «Крематорий»

15 Окт. 16:54 2018-10-15T16:55:17+03:00

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Звукорежиссер рок-группы «Крематорий» Сергей Овсянников умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в понедельник, 15 октября, основатель группы Армен Григорян.

«У него диагностировали рак желудка четвертой стадии. Он долго ходил к врачам, никак не могли поставить диагноз. Он прошел курс химии [химиотерапии] - думаю, сердце не выдержало», – цитирует ТАСС Григоряна. Музыкант также отметил, что Овсянников участвовал в оформлении и записи всех альбомов «Крематория».

«Мы прошли вместе длинный путь, полный музыки, веселья и эмоций. И каждый концерт доставлял удовольствие музыкантам и публике во многом благодаря его блестящей работе", - рассказал Григорян. Он также отметил, что Овсянников был стойким и сильным человеком.

Музыкальная группа «Крематорий» была создана Арменом Григоряном и Виктором Троегубовым в Москве в 1983 году. Группа получила известность в 1986 году после двыхода альбома «Иллюзионный мир». Всего на счету группы 17 альбомов, последний из которых – «Люди-невидимки» – вышел в 2016 году.