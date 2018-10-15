Экс-владельца Черкизовского рынка заочно обвинили в похищении певца Авраама Руссо

15 Окт. 20:06 2018-10-15T20:06:46+03:00

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В понедельник, 15 октября, стало известно, что экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

По словам адвоката обвиняемого Марины Русаковой, «пару дней назад» она получила соответствующее уведомление от Следственного комитета России (СКР). «Пару дней назад я получила уведомление от следствия о том, что Исмаилову заочно предъявлено обвинение в организации похищения Руссо», - сказала защитник РИА Новости.

При этом, как уточнила юрист, в направленном ей документе говорится о том, что, по данным следствия, племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Заур Марданов является непосредственным исполнителем похищения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Руссо подал заявление в СКР, в котором рассказал о своем похищении в 2004 году. Как утверждает певец, экс-владелец Черкизона поручил своему племяннику похитить его, чтобы заставить подписать невыгодный продюсерский контракт.