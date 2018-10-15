Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой

15 Окт. 20:50 2018-10-15T20:50:58+03:00

Как заявили в МИД республики, депутат Госдумы и писательница нарушили законодательство страны, посетив Нагорный Карабах

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В понедельник, 15 октября, МИД Азербайджана объявил о том, что депутату Госдумы Светлане Журовой, писательнице Людмиле Улицкой и учредителю благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анне Федермессер теперь запрещен въезд в республику.

Гражданки РФ попали в список нежелательных лиц, так как ранее посетили Нагорный Карабах по приглашению супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Пашинян. Тем самым, как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Журова, Улицкая и Федермессер нарушили законодательство республики.

«Имена Светланы Журовой, Людмилы Улицкой, Анны Федермессер и ряда других лиц внесены в список нежелательных лиц за грубое нарушение законодательства республики», - говорится на сайте МИД Азербайджана.

Отметим, в настоящее время в азербайджанском черном списке значится уже порядка 700 имен. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в него была включена оперная певица Любовь Казарновская за то, что она посетила Степанакерт, где дала мастер-класс в музыкальном колледже в рамках международного фестиваля.