2018-10-15T20:50:58+03:00
В мире

Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой

Как заявили в МИД республики, депутат Госдумы и писательница нарушили законодательство страны, посетив Нагорный Карабах
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Госдумы Светлана ЖуроваДепутат Госдумы Светлана ЖуроваФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 15 октября, МИД Азербайджана объявил о том, что депутату Госдумы Светлане Журовой, писательнице Людмиле Улицкой и учредителю благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анне Федермессер теперь запрещен въезд в республику.

Гражданки РФ попали в список нежелательных лиц, так как ранее посетили Нагорный Карабах по приглашению супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Пашинян. Тем самым, как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Журова, Улицкая и Федермессер нарушили законодательство республики.

«Имена Светланы Журовой, Людмилы Улицкой, Анны Федермессер и ряда других лиц внесены в список нежелательных лиц за грубое нарушение законодательства республики», - говорится на сайте МИД Азербайджана.

Отметим, в настоящее время в азербайджанском черном списке значится уже порядка 700 имен. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в него была включена оперная певица Любовь Казарновская за то, что она посетила Степанакерт, где дала мастер-класс в музыкальном колледже в рамках международного фестиваля.

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