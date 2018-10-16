Наступающая зима может побить четвертьвековой рекорд по температуре

16 Окт. 11:22 2018-10-16T11:22:56+03:00

Зима в этом году будет теплая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют, что она будет аномально теплой. В пользу данной версии говорят и народные приметы. На Покров было тепло, а значит зима будет мягкой

Изменить размер текста: A A

Зима в этом году будет теплой, такой прогноз делают синоптики Гидрометцентра. В пользу благоприятных прогнозов не только математические расчеты, но и народные приметы.

В воскресенье, 14 октября, отмечался Покров. Раньше считалось, что данный день благоприятен для свадеб, а еще указывает на характер будущей зимы.

Даже метеорологи отмечают, что такого теплого 14 октября не было давно, значит зима тоже будет теплой. За всю историю метеонаблюдений такие же высокие температуры на Покров были в 1967 и 1993 годах. Если верить примете, то наступающая зима тоже может побить все рекорды и стать самой теплой за последние 25 лет.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина отметила, что благоприятной будет не только зима. Осень тоже радует хорошей погодой, такие температуры в октябре бывают раз в 50 лет.

В целом прогноз Гидрометцентра обещает до конца года температуру воздуха выше климатической нормы, а первый снег может пойти к концу месяца, сообщает «Утро.ру».