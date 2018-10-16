Мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Метрополис» в Москве

16 Окт. 13:57 2018-10-16T13:58:01+03:00

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле торгового центра "Метрополис" на северо-востоке Москвы. Правоохранители считают, что инцидент произошел в ходе конфликта двух автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления министерства внутренних дел.

"По предварительной информации, между двумя гражданами произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, разбив окно машины оппонента", — рассказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент полиция ведет поиски стрелявшего, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее звуки стрельбы были слышны также на одной из улиц Санкт-Петербурга, однако огонь открыли сами правоохранители. Таким образом они пытались задержать 21-него парня, сбежавшего прямо из зала Московского районного суда, где его судили по статье "разбой".