2018-10-17T09:37:55+03:00
Политика

В разбившемся на Украине Су-27 могут взорваться боеприпасы

Место крушения самолета в Винницкой области оцепили более 100 полицейских [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинская полиция сообщила об угрозе взрыва разбившегося в Винницкой области истребителя Су-27УБ: на его борту могли быть боеприпасы, они могут в любой момент сдетонировать. Об этом рассказал начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос.

«Опасность в том, что это военный самолет. И на борту могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», - приводит его слова агентство УНН.

Юрий Педос добавил, что место крушения воздушного судна оцепили более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, истребитель СУ-27УБ украинских ВВС с двумя пилотами на борту разбился во время совместных с НАТО учений «Чистое небо – 2018» во вторник, 16 октября. Оба пилота – украинец и американец – погибли.

В ВВС США подтвердили, что их летчик стал «участником инцидента» с самолетом на Украине.

Опубликовано видео с места катастрофы Су-27 на Украине.

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