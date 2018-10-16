2018-10-16T23:24:28+03:00
В мире

Турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь

По словам официального представителя церкви Севги Эренерола, патриарх Варфоломей превысил свои полномочия
Дарья ИВАШКИНА
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Константинопольский патриарх ВарфоломейКонстантинопольский патриарх ВарфоломейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турецкой православной церкви отреагировали на решение Константинопольского патриархата приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Как заявила официальный представитель церкви Севги Эренерол, патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался во внутренние дела двух стран. По ее словам, действия епископа являются «преступлением согласно как турецким законам, так и Лозаннскому мирному договору, в котором четко прописаны ответственность и круг обязанностей константинопольского патриарха».

В связи с этим Турецкая православная церковь подала иск против Константинополя и лично Варфоломея. «Мы сегодня подали иск в суд, где указали, что это дело политическое и далекое от религии. У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви», - сказала Эренерол РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольничьей группы - митрополита Макария. При этом в Константинополе решили начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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