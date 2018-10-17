После теракта в Керчи 17 октября Крымский главк МЧС объявил чрезвычайную ситуацию

17 Окт. 15:12 2018-10-17T15:12:38+03:00

К месту теракта в Керчи 17 октября направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым

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После теракта в Керчи 17 октября Главное управление МЧС по Крыму объявило чрезвычайную ситуацию.

"К месту чрезвычайной ситуации направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Также там отмечается, что в 14:00 из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону должны были вылететь три вертолета Ми-8 ведомства со специалистами и медицинскими модулями. Кроме того, на 16:00 из Москвы запланирован вылет самолета Ил-76.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв - сработала самодельная бомба с металлическими предметами. По словам очевидцев, после этого была открыта стрельба. По последним данным Следственного комитета, 13 человек погибли и около 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».