Ученые назвали главное условие продления жизни

17 Окт. 17:20 2018-10-17T17:20:46+03:00

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Оптимальный уровень витаминов, минеральных веществ и других полезных соединений в организме способен снизить риск преждевременной смерти. С таким заявлением выступили американские ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде.

До данным специалистов, жители крупных и развитых стран зачастую испытывают нехватку важных для организма веществ. А это имеет серьезные долгосрочные последствия, считают специалисты. Дело в том, что в условиях нехватки какого-либо элемента организм вынужден существовать за счет имеющихся ресурсов, из-за чего на некоторые органы ложится дополнительная нагрузка, пишет ФАН.

Ученые отмечают, что для долголетия необходимо соблюдать определенный режим: правильно питаться и пить витамины. В частности, специалисты напоминают, что у людей, страдающих от постоянного недостатка витамина К и селена, вырабатывается меньше ферментов, поддерживающих здоровье артерий, из-за чего повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет сайт argumenti.ru.