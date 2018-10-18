Рада почтила минутой молчания память жертв массового убийства в Керчи

18 Окт. 11:28 2018-10-18T11:28:44+03:00

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента 18 октября призвал депутатов почтить память жертв массового убийства в Керчи.

"Безумная кровавая трагедия унесла 20 жизней. И большинство из них – это дети", - сказал Парубий, открывая сегодня утреннее заседание украинского парламента. Также украинский политик выразил соболезнования семьям погибших.

"Это наша боль, это наши дети. Я выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв», - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. Причем, расстреляв людей, молодой человек покончил с собой: его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. По последним данным, в результате нападения погибли 20 человек.