2018-10-18T18:06:04+03:00
Общество

Умер Сергей Бондаренко - солист группы "Нэнси"

Солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер в возрасте 31 года
Екатерина БОЛГОВА
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Сергей Бондаренко. ФОТО: Анатолий Бондаренко/ FаcebookСергей Бондаренко. ФОТО: Анатолий Бондаренко/ Fаcebook
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Умер Сергей Бондаренко - солист группы "Нэнси". Об этом сообщил основатель музыкального коллектива и отец солиста Анатолий Бондаренко. На своей странице в социальной сети Facebook в четверг, 18 октября, Бондаренко сообщил о смерти сына.

"Сегодня в 4:04 умер Сережа", - написал основатель группы.

Он не уточнил причину смерти и не сообщаил другие детали случившегося. Известно, что музыканту Сергею Бондаренко был 31 год.

Напомним, музыкнат и исполнитель Анатолий Бондаренко создал группу "Нэнси" в 1992 году в Донецкой области Украины. Самой популярной песней композицией коллектива стала песня "Дым сигарет с ментолом".

Сын основателя Сергей Бондаренко стал участником группы в 2000-х годах, став солиста. В декабре этого года "Нэнси" собиралась дать концерт в украинской столице.

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