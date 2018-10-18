Сборная России по мини-футболу стала серебряным призером юношеской Олимпиады

18 Окт. 21:50 2018-10-18T21:50:44+03:00

Сборная России по мини-футболу уступила бразильцам в финале юношеской Олимпиады Фото: REUTERS

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В четверг, 18 октября, сборная России по мини-футболу стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр, которые проходят в бразильском Буэнос-Айресе.

В финале юношеской Олимпиады россияне уступили бразильцам. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу сборной Бразилии. Единственный мяч в составе сборной России забил Данил Самусенко.

Напомним, ранее российская сборная досрочно гарантировала себе победу в общекомандном медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр 2018 года.

После десятого соревновательного дня у российских юных спортсменов было 52 медали, из них 25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых. На втором месте был Китай с 36 медалями (8 золотых, девять серебряных и девять бронзовых), на третьем — Япония с 34 наградами.

Церемония закрытия Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе состоится позже 18 октября.