2018-10-19T01:54:24+03:00
Происшествия

Максакова заявила о захвате ее квартиры в Киеве неизвестными

Оперная певица сообщила, что 15 человек ворвались в ее дом, где находится ее сын с няней
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария МаксаковаМария МаксаковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой ворвались 15 человек и пытаются выставить на улицу ее сына с няней. Об этом сообщила сама вдова беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

По ее словам, неизвестные взломали дверь, проникли в дом и пытаются теперь выселить оттуда ее и ее родных.

«Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», — заявила Максакова иданию «Гордон».

Полицию уже оповестили о ЧП и вызвали на место. Певица считает, что за попыткой захвата ее квартиры стоит бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Женщина заявила, что он обманул ее, уговорив на неравный обмен жилья.

Панаитов предложил Максаковой переписать на него ее квартиру в столице РФ, а взамен пообещал оформить на нее свою квартиру в Киеве. Певица уговор выполнила, а экс-следователь – нет.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в конце сентября Максакова началя тяжбусо своим новым мужем Далхатом Халаевым. Она просит суд просит признать недействительным договор купли-продажи квартиры, который заключил Далхат с уроженцем Ингушетии Муратом Мержоевым на квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую ему подарила певица.

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