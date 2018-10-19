Суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу о «русской мафии»

19 Окт. 04:25 2018-10-19T04:25:10+03:00

Суд в Испании оправдал депутат Госдумы Владислава Резника по делу о "русской мафии" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Испании национальная судебная коллегия оправдала 17 фигурантов по делу "русской мафии", которых подозревали в отмывании крупных сумм. Пресс-служба распространила в четверг постановление по итогам заседания.

Прокуратура королевства утверждала, что один из обвиняемых, депутат Госдумы Владислав Резник тесно контактировал с возможным главарем Тамбовско-Малышевской преступной группировки Геннадием Петровым. Для него требовали наказание в виде пяти лет лишения свободы, а для его супруги Дианы Гиндин - четыре с половиной года.

Суд пришел к заключению, что нет достаточных доказательств причастности подсудимых к какой-либо преступной организации, что «не было доказано», что Резник осуществлял какую-либо незаконную деятельность в пользу Петрова, передает ТАСС.

У прокуратуры есть право обжаловать это решение в Верховном суде.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2016 году Интерпол объявлял в розыск российского парламентария Резника и его супругу. Однако вскоре Испания отказалась от идеи арестовать депутата.