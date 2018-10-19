2018-10-19T04:49:32+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «ВостСибтранскомбанка»

В кредитной организации введена временная администрация
Юлия ДИВЕЕВА
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Банк РоссииБанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России поясняет, что компания долгое время проводила «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на поддержание собственного капитала.

«Кредитной организацией осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков», - говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

Отмечается, что руководство АО «ВостСибтранскомбанка» не предприняло мер для решения проблем. Банк России передал информацию о финансовых нарушениях в кредитной организации в правоохранительные органы. В банке будет назначена временная администрация.

Ранее ЦБ девять раз за последние 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

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