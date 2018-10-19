Зоопарк Орегона удивил пользователей сети рентгеновскими снимками животных

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-19T11:18:58+03:00

Пользователей соцсетей попросили угадать по кадрам, кто же это

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Старейший зоопарка штата Орегон в США выложил в сеть рентгеновские снимки обитателей своего учреждения. Некоторым пользователям так понравились там понравились фотографии внутреннего устройства животных, что они решили внедрить изображения в образовательную систему.

Фото Twitter/@OregonZoo

Как выяснилось, кадры были сделаны во время очередной проверки здоровья животных у ветеринара. 18 октября сотрудники заведения решили опубликовать рентгеновские снимки на официальном аккаунте зоопарка в Twitter. Инициаторы хотели призвать общественность угадать, какому именно зверьку принадлежит то или иное фото.

Фото Twitter/@OregonZoo

Отметим, что всего за несколько часов пост получил более 11 тысяч лайков.

Фото Twitter/@OregonZoo

Фото Twitter/@OregonZoo

Ранее kp.ru писал, что 21 октября в Москве пройдет выставка-конкурс "Домашний зоопарк". Мероприятие пройдет в доме Саяпина по адресу ул. Амурская, 216, в 13 часов по московскому времени.