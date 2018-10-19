2018-10-19T18:31:59+03:00
Общество

«Молодежка ОНФ» восстановила могилы интернированных немцев

Акция прошла на старом кладбище в Орске
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Команда «Молодежки ОНФ» восстановила места захоронения интернированных немцев, которые находятся на старом кладбище в поселке Первомайский города Орск Оренбургской области.

Члены команды «Молодежки ОНФ» подняли архивы и установили, что на кладбище поселка Первомайский похоронены не безымянные немецкие военнопленные, как долгое время думали местные жители, а интернированные немцы отдельного рабочего батальона №1902, которые в архивных документах значатся гражданами СССР. Как и многие жители посёлка Первомайское, они трудились на предприятиях Орска, сообщает пресс-служба ОНФ.

Захоронения производились на площади 100х100 метров в период с 1945 по 1949 годы. Однако это место долгое время пребывало в заброшенном состоянии: покосившиеся старые таблички с номерами могил без имен и фамилий, заросшая травой территория.

По архивной схеме захоронения было установлено соответствие номеров могил с фамилиями, именами и отчествами в списках захороненных. При содействии администрации города Орска были изготовлены новые именные таблички и установлены рядом с прежними.

«Наша цель – восстановить историю. Чтобы потомки знали, где похоронены их предки, могли приехать и навестить их могилы. Теперь все будет зависеть от жителей города, которым мы помогли восстановить страницы истории, и теперь граждане, а не только муниципальной власти и коммунальщики, по долгу совести будут ухаживать за могилами предков», - рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

24 октября у входа на кладбище будет установлен мемориальный камень.

Напомним, Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

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