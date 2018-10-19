Американский авианосец вошел в Арктику впервые за 30 лет
В преддверии учений НАТО Trident Juncture 2018 в воды Арктики вошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman.
В заявлении Военно-морских сил США сообщается, что авианосец впервые за 30 лет вошел в Арктику.
"Мы несказанно рады проводить операции в Норвежском море. Прошло более 30 лет с тех пор, как авианосец проходил испытания в такой обстановке", - сказал командир авианосца Ник Диенна.
Он отметил, что несмотря на сложные погодные условия, американские военнослужащие показали, что авианосец может использоваться в любой точке мира, передает ТАСС.
Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе состоятся очередные учения НАТО - Trident Juncture. В учениях примут участие около 50 тысяч военнослужащих из 29 стран НАТО, Финляндии и Швеции, больше 100 летательных аппаратов, десятки кораблей. Также в маневрах примет участие американская авианосная группа, прибывшая в Норвегию впервые с 1989 года.