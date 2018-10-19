2018-10-19T22:34:39+03:00
Политика

МВФ и Украина договорились об условиях запуска нового соглашения stand-by

Новый механизм предусматривает предоставление Киеву 3,9 млрд долларов
Екатерина БОЛГОВА
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МВФ и Украина договорились об условиях нового соглашения stand-byМВФ и Украина договорились об условиях нового соглашения stand-byФото: REUTERS
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Представители МВФ и украинского кабмина договорились об условиях запуска нового соглашения stand-by, рассчитанного на 14 месяцев.

"Новое соглашение stand-by заменит договоренности в рамках программы расширенного финансирования, которая была одобрена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года", - говорится в сообщении МВФ.

В Фонде отметили, что новое соглашение предусматривает предоставление Киеву 3,9 млрд долларов и будет для Украины "опорой при реализации политики в экономической сфере в следующем году". Кроме того, сообщается, что механизм был подготовлен в сотрудничестве с Мировым банком и Евросоюзом.

Программа stand-by подразумевает автоматическое получение от МВФ кредита в заранее оговоренном объеме. От обычного кредитования такой механизм отличается отсутствием обязательств по выполнению требований фонда, но сроки не превышают два года, а ставка выше.

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